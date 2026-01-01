В Швейцарии произошел взрыв на горнолыжном курорте: есть погибшие и пострадавшие

В новогоднюю ночь, 1 января, в швейцарском регионе Вале произошел взрыв в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Известно о десятках погибших и пострадавших.

По данным полиции, взрыв произошел в 01:30 по местному времени в баре Constellation, в результате чего возник пожар.

Местные СМИ предполагают, что пожар мог быть вызван фейерверками во время концерта, но полиция заявляет, что причина пока неизвестна.

На вопрос BBC о количестве погибших, представитель полиции ответил: "Мы еще не можем сказать. Несколько".

В то же время командующий полиции кантона Вале Фредерик Гислер заявил, что в результате пожара погибли несколько десятков человек.

Отмечается, что власти пока не разглашают точное количество погибших из уважения к семьям. Расследование продолжается, и больше деталей будет обнародовано позже.

Кроме того, сообщается, что несколько погибших еще не идентифицированы. Также известно, что среди погибших есть туристы.

Раненых распределили по больницам по всей Швейцарии. Правительство кантона Вале призвало общественность избегать рискованных видов деятельности, поскольку больницы переполнены.

Позже правоохранители уточнили, что погибли 10 человек, еще 10 - получили ранения в результате взрыва.

Полиция также подтвердила, что инцидент не рассматривается как теракт.