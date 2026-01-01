ua en ru
В Швейцарии произошел взрыв на горнолыжном курорте: есть погибшие и пострадавшие

Швейцария, Четверг 01 января 2026 12:32
В Швейцарии произошел взрыв на горнолыжном курорте: есть погибшие и пострадавшие Фото: в Швейцарии произошел взрыв на горнолыжном курорте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В новогоднюю ночь, 1 января, в швейцарском регионе Вале произошел взрыв в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Известно о десятках погибших и пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC, Aargauer Zeitung и Sky News.

По данным полиции, взрыв произошел в 01:30 по местному времени в баре Constellation, в результате чего возник пожар.

Местные СМИ предполагают, что пожар мог быть вызван фейерверками во время концерта, но полиция заявляет, что причина пока неизвестна.

На вопрос BBC о количестве погибших, представитель полиции ответил: "Мы еще не можем сказать. Несколько".

В то же время командующий полиции кантона Вале Фредерик Гислер заявил, что в результате пожара погибли несколько десятков человек.

Отмечается, что власти пока не разглашают точное количество погибших из уважения к семьям. Расследование продолжается, и больше деталей будет обнародовано позже.

Кроме того, сообщается, что несколько погибших еще не идентифицированы. Также известно, что среди погибших есть туристы.

Раненых распределили по больницам по всей Швейцарии. Правительство кантона Вале призвало общественность избегать рискованных видов деятельности, поскольку больницы переполнены.

Позже правоохранители уточнили, что погибли 10 человек, еще 10 - получили ранения в результате взрыва.

Полиция также подтвердила, что инцидент не рассматривается как теракт.

Пожары на горнолыжных курортах

Напомним, в январе прошлого года вспыхнул пожар в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции. Тогда пострадали около 70 человек.

В том же месяце произошел пожар на территории горнолыжного комплекса "Драгобрат" на Закарпатье. Он длился почти три часа.

