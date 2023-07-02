В Швейцарії більше сотні людей вийшли на вулиці через протести в Франції

Більше сотні людей зібрались в центрі Лозанни, у франкомовній західній Швейцарії. Як відзначає поліція, протестувальники відреагували на заклики в соціальних мережах, які пов'язані з кількома ночами протестів у Франції після вбивства поліцією 17-річного підлітка.

Під час заворушень були розбиті кілька вітрин й двері магазину. Молодики кидали в поліцію бруківку й пляшки із запалювальною сумішшю.

Правоохоронцям вдалось затримати шістьох осіб у віці від 15 до 17 років: трьох дівчат та трьох хлопців з громадянством Португалії, Сомалі, Боснії й Герцеговини, Швейцарії, Грузії та Сербії, а також 24-річного швейцарця.

Ніхто з правоохоронців не постраждав.

Протести у Франції

В багатьох містах Франції спалахнули масові протести після вбивства правоохоронцем 17-річного юнака алжирського походження Наеля. Останній був застрелений, коли перебував кермом автомобіля. За словами правоохоронця юнак намагався наїхати на нього, однак на відео видно, що хлопця застрелили під час того, як його автомобіль стояв на місці.

Тим часом у Франції під час заворушень невідомий відкрив вогонь по правоохоронцях. Декілька поліцейських отримали серйозні поранення.

Детальніше про протести у Франції читайте в матеріалі агентства.