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В Швейцарии более сотни человек вышли на улицы из-за протестов во Франции

Фото: в Швейцарии более сотни человек вышли на улицы из-за протестов во Франции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Швейцарии, на фоне протестов во Франции, более ста человек вышли на улицы. Семь человек были задержаны, большинство из них подростки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Более сотни людей собрались в центре Лозанны, во франкоязычной западной Швейцарии. Как отмечает полиция, протестующие отреагировали на призывы в социальных сетях, которые связаны с несколькими ночами протестов во Франции после убийства полицией 17-летнего подростка.

Во время беспорядков были разбиты несколько витрин и двери магазина. Молодые люди бросали в полицию брусчатку и бутылки с зажигательной смесью.

Правоохранителям удалось задержать шестерых человек в возрасте от 15 до 17 лет: трех девушек и трех парней с гражданством Португалии, Сомали, Боснии и Герцеговины, Швейцарии, Грузии и Сербии, а также 24-летнего швейцарца.

Никто из правоохранителей не пострадал.

Протесты во Франции

Во многих городах Франции вспыхнули массовые протесты после убийства правоохранителем 17-летнего юноши алжирского происхождения Наэля. Последний был застрелен, когда находился за рулем автомобиля. По словам правоохранителя юноша пытался наехать на него, однако на видео видно, что парня застрелили во время того, как его автомобиль стоял на месте.

Тем временем во Франции во время беспорядков неизвестный открыл огонь по правоохранителям. Несколько полицейских получили серьезные ранения.

Подробнее о протестах во Франции читайте в материале агентства.

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