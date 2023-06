Погроми, зупинка транспорту та комендантська година. Всі подробиці протестів у Франції

Причиною масштабних протестів став інцидент, який відбувся в передмісті Парижа, Нантері, зранку 27 червня. Співробітник поліції застрелив 17-річного юнака алжирського походження на ім'я Наель, коли той перебував за кермом автомобіля.

У поліції спочатку заявили, що водій порушив правила дорожнього руху та не відреагував на вимоги правоохоронців зупинитися. Нібито він наїхав на поліцейського, через що той вистрілив у юнака.

Однак, за повідомленням France 24, незабаром у мережі поширився відеозапис, на кадрах якого двоє поліцейських фактично стоять поряд з машиною, що зупинилася, а один з них направляє зброю на водія. Також на відео було чути голос, який каже: "Ви отримаєте кулю в голову".

Потім поліцейський, ймовірно, вистрілив в упор, і машина різко поїхала. Автомобіль проїхав кілька десятків метрів, після чого врізався у перешкоду.

Від поранень водій помер на місці. Поліцейського, який вистрілив у підлітка, взяли під варту за звинуваченням у навмисному вбивстві.

Інцидент викликав давні скарги на насильство та системний расизм у правоохоронних органах з боку правозахисних груп та малозабезпечених, змішаних у расовому відношенні передмістях біля великих міст Франції.

Заворушення спалахнули безпосередньо у день інциденту в Нантері. Люди, обурені діями правоохоронців, зібралися акцію під поліцейським управлінням.

Вони розвели багаття, підпалили кілька десятків автомобілів, руйнували автобусні зупинки та кидали петарди в поліцію. У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ та розпилювальні гранати.

У наступні дні протести поширилися Францією. Вони супроводжуються підпалами та мародерством.

У Страсбурзі мітингувальники розгромили магазин Apple та фактично паралізували центр міста.

Rioters looting of an Apple store in France.#Paris #FranceRiots#FranceProtests #France pic.twitter.com/Ih1ACOf9pC