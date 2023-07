В Швейцарії більше сотні людей вийшли на вулиці через протести в Франції

Більше сотні людей зібрались в центрі Лозанни, у франкомовній західній Швейцарії. Як відзначає поліція, протестувальники відреагували на заклики в соціальних мережах, які пов'язані з кількома ночами протестів у Франції після вбивства поліцією 17-річного підлітка.

Під час заворушень були розбиті кілька вітрин й двері магазину. Молодики кидали в поліцію бруківку й пляшки із запалювальною сумішшю.

SWITZERLAND - French riots are contagious, last night they spread to Lausanne in Switzerland.



Many stores attacked and looted as rioters clashed with the police.



