В Швейцарии более сотни человек вышли на улицы из-за протестов во Франции

Более сотни людей собрались в центре Лозанны, во франкоязычной западной Швейцарии. Как отмечает полиция, протестующие отреагировали на призывы в социальных сетях, которые связаны с несколькими ночами протестов во Франции после убийства полицией 17-летнего подростка.

Во время беспорядков были разбиты несколько витрин и двери магазина. Молодые люди бросали в полицию брусчатку и бутылки с зажигательной смесью.

SWITZERLAND - French riots are contagious, last night they spread to Lausanne in Switzerland.



Many stores attacked and looted as rioters clashed with the police.



