У французькому Ліоні невідомий стріляв у поліцейських, є поранені

У Франції вже четверту ніч тривають масові заворушення через смерть 17-річного хлопця, якого застрелили під час дорожнього контролю.

Цієї ночі у Ліоні сталася стрілянина. Невідомий обстріляв співробітників поліції.

За інформацією французьких ЗМІ, нападник їхав на скутері і під час цього вистрілив з довгої рушниці у правоохоронців, які охороняли площу Гі Моке. За попередніми даними, зловмисник поранив чотирьох поліцеських. Інші видання пишуть про сім поранених, яких госпіталізували.

Rioters set off a major bomb before storming the post office in Lyon, France.



