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У французькому Ліоні невідомий стріляв у поліцейських, є поранені

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Ліон, Субота 01 липня 2023 12:34
У французькому Ліоні невідомий стріляв у поліцейських, є поранені Фото: у французькому Ліоні невідомий стріляв у поліцейських (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Франції під час заворушень невідомий обстріляв поліцейських. Декілька правоохоронців отримали серйозні поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на leParisien.

У Франції вже четверту ніч тривають масові заворушення через смерть 17-річного хлопця, якого застрелили під час дорожнього контролю.

Цієї ночі у Ліоні сталася стрілянина. Невідомий обстріляв співробітників поліції.

За інформацією французьких ЗМІ, нападник їхав на скутері і під час цього вистрілив з довгої рушниці у правоохоронців, які охороняли площу Гі Моке. За попередніми даними, зловмисник поранив чотирьох поліцеських. Інші видання пишуть про сім поранених, яких госпіталізували.

Також вночі у Ліоні протестувальники закидали поліцію запальними снарядами, а правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ. Внаслідок інциденту десять поліцейських отримали поранення, четверо госпіталізовані.

Що цьому передувало

Протести у Франції спалахнули після вбивства поліцією 17-річного юнака. Трагедія трапилася вранці 26 червня.

Загиблий був за кермом та порушив дорожні правила. Поліція стверджує, що офіцер відкрив вогонь, бо хлопець намагався переїхати його. Але ця версія була спростована через відео, зняте очевидцями.

Більше про те, що відбувається у Франції - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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