Швейцарія змінила надання захисту українцям призовного віку

Status S для українців у Швейцарії змінено

Вимога щодо виконання військових зобов'язань поширюється на таких громадян України, які мають:

вік призову,

перебувають у резерві,

добровільно вступили до лав ЗСУ.

Це нове правило застосовується до всіх нових заяв, поданих 20 серпня або пізніше. Воно не впливає на осіб, яким вже надано статус захисту S.

Обмеження статусу захисту S вимагає внесення змін до загального рішення Федеральної ради Швейцарії від 8 жовтня 2025 року.

Статус захисту для українців збережеться

Проте Швейцарія збереже тимчасовий статус захисту (Status S) для українців до 4 березня 2028 року.

Це стосується тих, хто виїхав з країни через повномасштабне вторгнення РФ.

Також з березня 2027 року перші українці, які звернуться за захистом до Швейцарії, проживатимуть в країні вже п'ять років.

Особи, які потребують захисту, мають право після 5 років проживання у Швейцарії отримати посвідку B, пов'язаною зі Status S.

Якщо статус захисту Status S буде анульовано, ці посвідки автоматично втратять чинність.