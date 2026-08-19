Швейцарія змінила надання захисту українцям призовного віку

Status S у Швейцарії тепер надаватиметься лише тим громадянам України, які не порушують військові зобов'язання перед своєю країною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Федерального департаменту юстиції та поліції EJPD Швейцарії.
Вимога щодо виконання військових зобов'язань поширюється на таких громадян України, які мають:
Це нове правило застосовується до всіх нових заяв, поданих 20 серпня або пізніше. Воно не впливає на осіб, яким вже надано статус захисту S.
Обмеження статусу захисту S вимагає внесення змін до загального рішення Федеральної ради Швейцарії від 8 жовтня 2025 року.
Проте Швейцарія збереже тимчасовий статус захисту (Status S) для українців до 4 березня 2028 року.
Це стосується тих, хто виїхав з країни через повномасштабне вторгнення РФ.
Також з березня 2027 року перші українці, які звернуться за захистом до Швейцарії, проживатимуть в країні вже п'ять років.
Особи, які потребують захисту, мають право після 5 років проживання у Швейцарії отримати посвідку B, пов'язаною зі Status S.
Якщо статус захисту Status S буде анульовано, ці посвідки автоматично втратять чинність.
Раніше РБК-Україна писало, що інформація про те, що 18-річні українки нібито мусять надавати дані з застосунку "Резерв+" для отримання тимчасового захисту в країнах ЄС, є маніпуляцією.
Також стало відомо, що десятки українських чоловіків не отримали тимчасовий захист у Чехії. Вони не довели виконання військового обов'язку перед Україною.
Крім того, у червні кількість людей з України під тимчасовим захистом у ЄС зросла. Водночас три країни показали протилежну динаміку.