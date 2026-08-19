RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Швейцария изменила предоставление защиты украинцам призывного возраста

15:40 19.08.2026 Ср
2 мин
Военнообязанных граждан Украины ждет нововведение
aimg Елена Бджола
Фото: флаг Швейцарии (Getty Images)

Status S в Швейцарии теперь будет предоставляться только гражданам Украины, которые не нарушают военные обязательства перед своей страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Федерального департамента юстиции и полиции EJPD Швейцарии.

Status S для украинцев в Швейцарии изменено

Требование к выполнению военных обязательств распространяется на граждан Украины, которые имеют:

  • возраст призыва,
  • находятся в резерве,
  • добровольно вступили в ряды ВСУ.

Это новое правило применяется ко всем новым заявлениям, поданным 20 августа или позже. Оно не влияет на лиц, которым уже предоставлен статус защиты S.

Ограничение статуса защиты S требует внесения изменений в общее решение Федерального совета Швейцарии от 8 октября 2025 года.

Статус защиты для украинцев сохранится

Однако Швейцария сохранит временный статус защиты (Status S) для украинцев до 4 марта 2028 года.

Это касается выехавших из страны из-за полномасштабного вторжения РФ.

Также с марта 2027 первые украинцы, которые обратятся за защитой в Швейцарию, будут проживать в стране уже пять лет.

Лица, требующие защиты, имеют право после 5 лет проживания в Швейцарии получить документ B, связанный со Status S.

Если статус защиты Status S будет аннулирован, эти документы автоматически утратят силу.

Ранее РБК-Украина писало, что информация о том, что 18-летние украинки якобы должны предоставлять данные из приложения "Резерв+" для получения временной защиты в странах ЕС, являются манипуляцией.

Также стало известно, что десятки украинских мужчин не получили временную защиту в Чехии. Они не доказали исполнение воинского долга перед Украиной.

Кроме того, в июне количество людей из Украины под временной защитой в ЕС выросло. В то же время, три страны показали противоположную динамику.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаШвейцарияПризыв в армию