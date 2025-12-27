Швейцарія не здатна захиститися від повномасштабного нападу, - голова армії країни

За його словами, країна здатна протистояти атакам недержавних суб’єктів, диверсіям на критичну інфраструктуру та кібератакам. Але у разі класичної війни армія має серйозні проблеми з оснащенням і боєготовністю.

"Ми не можемо захиститися від загроз на відстані або від повномасштабного нападу на нашу країну", - підкреслив Зюсслі.

Він також визнав, що у реальній кризовій ситуації лише близько третини військовослужбовців будуть повністю екіпіровані, назвавши це вкрай тривожним сигналом для безпеки держави.

Швейцарія вже збільшує оборонні витрати, оновлює артилерію та наземні системи, а також замінює застарілий авіапарк на сучасні винищувачі F-35A виробництва Lockheed Martin.

Водночас ці плани стикаються з перевитратами бюджету та критикою з боку політиків через обмежене фінансування.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну питання обороноздатності Європи стало ключовим, однак, за словами Зюсслі, ставлення швейцарського суспільства до армії майже не змінилося.

Причинами він називає географічну віддаленість країни від війни, відсутність воєнного досвіду та хибну віру в абсолютний захист нейтралітету.

"Нейтралітет має цінність лише тоді, коли його можна захистити силою", - наголосив генерал, нагадавши, що в історії вже були нейтральні, але беззбройні країни, втягнуті у війни.

Наразі Швейцарія планує поступово довести оборонні витрати до 1% ВВП до 2032 року, тоді як зараз цей показник становить близько 0,7%. Для порівняння, країни НАТО домовилися про рівень у 5% ВВП.

За оцінкою Зюсслі, за нинішніх темпів армія буде повністю готова лише близько 2050 року, що, з огляду на зростання загроз у Європі, він назвав неприйнятно повільним.