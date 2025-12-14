ua en ru
У Путіна різко відповіли на слова Рютте про загрозу війни НАТО з РФ

Неділя 14 грудня 2025 16:24
UA EN RU
У Путіна різко відповіли на слова Рютте про загрозу війни НАТО з РФ Фото: спікер Кремля Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Днями генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянсу загрожує війна з РФ такого масштабу, "яку пережили наші діди і прадіди". У Кремлі у відповідь на це кажуть, що європейські країни забули наслідки Другої світової, натякаючи на пригоди Рютте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.

Реагуючи на заяву Рютте, Пєсков зазначив, що той жив у Голландії, а сама країна Нідерланди нібито не сильно постраждала від Другої світової війни.

"Це заява, напевно, представника покоління, яке встигло забути, якою була Друга світова війна. Пан Рютте жив у Голландії. Я свого часу навчався в Нідерландах. І от мені там голландці самі розповідали про страшне випробування, яке вони пережили під час фашистської окупації, що їм розбили кілька вікон і як це було моторошно. Це цілком серйозно. Голландці дуже не люблять німців за цей дискомфорт, але вони не знають, що таке жахлива війна", - стверджує Пєсков.

За словами спікера Кремля, генсек НАТО робить подібні заяви, нібито "не розуміючи, про що говорить".

"Ми, слава Богу, виросли в країні, де дбайливо зберігають пам'ять про те, що це було, що це був за жах, і що вдалося нам зробити для того, щоб врятувати Європу від фашистів", - додав Пєсков.

Що передувало

Нагадаємо, днями генсек НАТО Марк Рютте заявив, що на його думку, Альянс є наступною військовою метою Росії. Він зазначив, що вже давно перестав розуміти, що відбувається в голові у глави Кремля Володимира Путіна.

"Нам потрібно чітко усвідомлювати загрозу: ми - наступна мета Росії, і ми вже в небезпеці", - сказав він.

Рютте додав, що хоча країни НАТО домовилися збільшити оборонні витрати, але цього все ще недостатньо. За його словами, витрати і виробництво союзників повинні швидко зростати, а збройні сили - мати все необхідне для безпеки Альянсу.

Додамо, що близько тижня тому глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Ради НАТО-Росія більше не існує. Він повідомив, що сьогодні відбувається створення європейської безпеки проти РФ.

