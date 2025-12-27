Швейцария не способна защититься от полномасштабного нападения, - глава армии страны

По словам Томаса Зюссли, страна способна противостоять атакам негосударственных субъектов, диверсиям на критическую инфраструктуру и кибератакам, однако в случае классической войны армия имеет серьезные проблемы с оснащением и боеготовностью.

"Мы не можем защититься от угроз на расстоянии или от полномасштабного нападения на нашу страну", - подчеркнул Зюссли.

Он также признал, что в реальной кризисной ситуации лишь около трети военнослужащих будут полностью экипированы, назвав это крайне тревожным сигналом для безопасности государства.

Швейцария уже увеличивает оборонные расходы, обновляет артиллерию и наземные системы, а также заменяет устаревший авиапарк на современные истребители F-35A производства Lockheed Martin.

В то же время эти планы сталкиваются с перерасходами бюджета и критикой со стороны политиков из-за ограниченного финансирования.

После полномасштабного вторжения России в Украину вопрос обороноспособности Европы стал ключевым, однако, по словам Зюссли, отношение швейцарского общества к армии почти не изменилось.

Причинами он называет географическую удаленность страны от войны, отсутствие военного опыта и ложную веру в абсолютную защиту нейтралитета.

"Нейтралитет имеет ценность только тогда, когда его можно защитить силой", - подчеркнул генерал, напомнив, что в истории уже были нейтральные, но безоружные страны, втянутые в войны.

Сейчас Швейцария планирует постепенно довести оборонные расходы до 1% ВВП к 2032 году, тогда как сейчас этот показатель составляет около 0,7%. Для сравнения, страны НАТО договорились об уровне в 5% ВВП.

По оценке Зюссли, при нынешних темпах армия будет полностью готова только около 2050 года, что, учитывая рост угроз в Европе, он назвал неприемлемо медленным.