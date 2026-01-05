UA

Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Швейцарія заморозила всі активи Мадуро та його оточення

Фото: президент Венесуели Ніколас Мадуро (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Швейцарський уряд в понеділок, 5 січня, заморозив всі активи президента Венесуели Ніколаса Мадуро, а також пов'язаних з ним осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Федеральної ради Швейцарії.

"5 січня 2026 року Федеральна рада вирішила негайно заморозити будь-які активи Ніколаса Мадуро та інших пов'язаних з ним осіб у Швейцарії. Роблячи це, Федеральна рада прагне запобігти відтоку активів. Заморожування активів не стосується членів чинного уряду Венесуели", - йдеться у заяві.

В уряді Швейцарії повідомили, що у разі встановлення незаконного походження коштів буде докладено зусиль, щоб вони "принесли користь народу Венесуели".

"Заморожування активів доповнює санкції проти Венесуели, які діють з 2018 року відповідно до Закону про ембарго", - наголосили в уряді.

Зазначається, що замороження активів набуло чинності 5 січня і діятиме протягом чотирирічного періоду до подальших змін.

Операція США у Венесуелі

Нагадаємо, 3 січня Штати здійснили масштабну спецоперацію в Венесуелі, завдавши авіаударів по столиці Каракас. До операції були залучені авіація, Військово-морські сили, безпілотники та агентурні ресурси ЦРУ.

Метою операції стало затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого військові США вивезли до Америки разом з його дружиною - Сілією Флорес.

Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив успіх операції та заявив, що Мадуро постає перед судом за звинуваченнями у наркотероризмі. Наразі венесуельський політик перебуває під вартою у Нью-Йорку.

Захопленого лідера Венесуелі доправили до Нью-Йорка і сьогодні, 5 січня, він має постати перед федеральним суддею для оголошення офіційних звинувачень у "наркотероризмі".

ШвейцаріяНиколас Мадуро