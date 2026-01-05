RU

Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Швейцария заморозила все активы Мадуро и его окружения

Фото: президент Венесуэлы Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Швейцарское правительство в понедельник, 5 января, заморозило все активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также связанных с ним лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Федерального совета Швейцарии.

"5 января 2026 года Федеральный совет решил немедленно заморозить любые активы Николаса Мадуро и других связанных с ним лиц в Швейцарии. Делая это, Федеральный совет стремится предотвратить отток активов. Замораживание активов не касается членов действующего правительства Венесуэлы", - говорится в заявлении.

В правительстве Швейцарии сообщили, что в случае установления незаконного происхождения средств будут приложены усилия, чтобы они "принесли пользу народу Венесуэлы".

"Замораживание активов дополняет санкции против Венесуэлы, которые действуют с 2018 года в соответствии с Законом об эмбарго", - отметили в правительстве.

Отмечается, что замораживание активов вступило в силу 5 января и будет действовать в течение четырехлетнего периода до дальнейших изменений.

 

Операция США в Венесуэле

Напомним, 3 января Штаты осуществили масштабную спецоперацию в Венесуэле, нанеся авиаудары по столице Каракас. К операции были привлечены авиация, Военно-морские силы, беспилотники и агентурные ресурсы ЦРУ.

Целью операции стало задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого военные США вывезли в Америку вместе с его женой - Силией Флорес.

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил успех операции и заявил, что Мадуро предстанет перед судом по обвинению в наркотерроризме. Сейчас венесуэльский политик находится под стражей в Нью-Йорке.

Захваченного лидера Венесуэлы доставили в Нью-Йорк и сегодня, 5 января, он должен предстать перед федеральным судьей для объявления официальных обвинений в "наркотерроризме".

ШвейцарияНиколас Мадуро