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Швейцарія заборонила Іспанії передати дві зенітки Україні

Фото: Швейцарія заборонила Іспанії передати дві зенітки Україні (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 10 лютого, Швейцарія заборонила Іспанії реекспортувати в Україну дві зенітні гармати швейцарського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нагадаємо, що Швейцарія відмовляла і Німеччині щодо реекспорту боєприпасів в Україну. Таку позицію Швейцарія доводить своїм статусом нейтральної країни.

Також повідомлялося, що після чергової відмови у листопаді 2022 року в парламенті ФРН закликали депутатів переглянути логістику постачання боєприпасів через Швейцарію, яка відмовляється передавати Україні снаряди до зенітних установок Gepard.

За даними західних ЗМІ, Швейцарія все ж почала розглядати можливість допомогти з танками Україні

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