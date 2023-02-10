Швейцарія заборонила Іспанії передати дві зенітки Україні

Сьогодні, 10 лютого, Швейцарія заборонила Іспанії реекспортувати в Україну дві зенітні гармати швейцарського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нагадаємо, що Швейцарія відмовляла і Німеччині щодо реекспорту боєприпасів в Україну. Таку позицію Швейцарія доводить своїм статусом нейтральної країни.

Також повідомлялося, що після чергової відмови у листопаді 2022 року в парламенті ФРН закликали депутатів переглянути логістику постачання боєприпасів через Швейцарію, яка відмовляється передавати Україні снаряди до зенітних установок Gepard.

За даними західних ЗМІ, Швейцарія все ж почала розглядати можливість допомогти з танками Україні

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