Швейцария запретила Испании передать две зенитки Украине

Сегодня, 10 февраля, Швейцария запретила Испании реэкспортировать в Украину две зенитные пушки швейцарского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Напомним, что Швейцария отказывала и Германии по поводу реэкспорта боеприпасов в Украину. Такую позицию Швейцария доказывает своим статусом нейтральной страны.

Также сообщалось, что после очередного отказа в ноябре 2022 года в парламенте ФРГ призвали депутатов пересмотреть логистику поставок боеприпасов через Швейцарию, которая отказывается передавать Украине снаряды в зенитные установки Gepard.

По данным западных СМИ, Швейцария все же принялась рассматривать возможность помочь с танками Украины.

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