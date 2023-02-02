Попри нейтралітет. Швейцарія розглядає можливість допомогти з танками Україні, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними видання, наразі в бункері в гірській східній Швейцарії майже 100 танків Leopard, які були законсервовані протягом майже десяти років.

Звістка, що Німеччина та інші європейські країни надішлють свої танки в Україну для захисту від атак Росії, активізувала дебати в столиці Берні про те, як і коли відома нейтральна країна може активізувати власну допомогу.

Швейцарія не розглядає доставку зброї безпосередньо в Україну на поле бою, проте головні політики закликають продати Leopard за номінальну плату Польщі, Словаччині та Чехії, замінивши танки, які вони планують відправити в Україну.

У четвер швейцарські парламентарі обговорять законопроект, який набирає популярності в парламенті, який дозволить Німеччині, Іспанії та Данії також відправляти швейцарські боєприпаси на фронт.