ua ru
Чт, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Попри нейтралітет. Швейцарія розглядає можливість допомогти з танками Україні, - Bloomberg

Новость на русском →
Швейцарія, Четвер 02 лютого 2023 17:02
Попри нейтралітет. Швейцарія розглядає можливість допомогти з танками Україні, - Bloomberg Фото: Швейцарія розглядає можливість відправлення танків Україні (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Швейцарська партія FDP запропонувала уряду допомогти Україні з танками Leopard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, наразі в бункері в гірській східній Швейцарії майже 100 танків Leopard, які були законсервовані протягом майже десяти років.

Звістка, що Німеччина та інші європейські країни надішлють свої танки в Україну для захисту від атак Росії, активізувала дебати в столиці Берні про те, як і коли відома нейтральна країна може активізувати власну допомогу.

Швейцарія не розглядає доставку зброї безпосередньо в Україну на поле бою, проте головні політики закликають продати Leopard за номінальну плату Польщі, Словаччині та Чехії, замінивши танки, які вони планують відправити в Україну.

У четвер швейцарські парламентарі обговорять законопроект, який набирає популярності в парламенті, який дозволить Німеччині, Іспанії та Данії також відправляти швейцарські боєприпаси на фронт.

"Війна змінила дискусію в Швейцарії... Ми не можемо відмовитися від нейтралітету Швейцарії, але нам потрібно поговорити про те, які можливості ми маємо для підтримки країн, які відстоюють ті ж демократичні цінності, що й Швейцарія", - заявила Майя Рінікер, член парламенту від центристської партії FDP, яка власне представила пропозицію віддати танки.

Нагадаємо, нещодавно Швейцарія дала дозвіл на відправку в Україну зброї та обладнання для розмінування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швейцарія допомога армії
NEWS
Ракетний удар по Краматорську: фоторепортаж з місця трагедії
Ракетний удар по Краматорську: фоторепортаж з місця трагедії
DAILY
Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників
Юлія Акимова, Мілан Лєліч Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників