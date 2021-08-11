Швейцария ужесточила санкции против Беларуси

"Усиление санкций в отношении Беларуси соответствует решениям, принятым в июне Евросоюзом", - говорится в сообщении.

В дополнение к существующим санкциям на поставки оружия и спецсредств, вводится запрет на продажу в Беларусь товаров, которые может применяться для слежения или перехвата интернета и телефонных разговоров.

Кроме того, новы ограничительные меры включают торговые ограничения на товары двойного назначения, сырую нефть и нефтепродукты, продукцию с хлоридом калия и товары для производства или обработки табачных изделий.

В финансовой сфере правительство Швейцарии приняло решение об ограничениях на выпуск и торговлю рядом финансовых инструментов, предоставление кредитов, а также услуги страхования властям Беларуси.

Также принято решение о наложении финансовых санкций на государственную компанию "Белаэронавигация", которая отвечает за управление воздушным движением Беларуси.