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Швейцария ужесточила санкции против Беларуси

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Швейцарии расширило санкции против Беларуси. В дополнение к существующим ограничениям добавлен запрет на торговлю товарами двойного назначения и финансовыми инструментами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства Швейцарии.

"Усиление санкций в отношении Беларуси соответствует решениям, принятым в июне Евросоюзом", - говорится в сообщении.

В дополнение к существующим санкциям на поставки оружия и спецсредств, вводится запрет на продажу в Беларусь товаров, которые может применяться для слежения или перехвата интернета и телефонных разговоров.

Кроме того, новы ограничительные меры включают торговые ограничения на товары двойного назначения, сырую нефть и нефтепродукты, продукцию с хлоридом калия и товары для производства или обработки табачных изделий.

В финансовой сфере правительство Швейцарии приняло решение об ограничениях на выпуск и торговлю рядом финансовых инструментов, предоставление кредитов, а также услуги страхования властям Беларуси.

Также принято решение о наложении финансовых санкций на государственную компанию "Белаэронавигация", которая отвечает за управление воздушным движением Беларуси.

Напомним, 9 августа, в годовщину начала протестов в Беларуси, США, ЕС и ряд стран ввели дополнительные санкции против режима Лукашенко.

Отметим, в ответ на новые санкции власти Беларуси отозвали свое согласие на назначение посла США.

Как писало РБК-Украина, под американскими санкциями оказались в частности, предприятие "Беларуськалий" и Национальный олимпийский комитет Беларуси.

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БеларусьШвейцарияСанкции