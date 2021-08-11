Швейцария ужесточила санкции против Беларуси

Правительство Швейцарии расширило санкции против Беларуси. В дополнение к существующим ограничениям добавлен запрет на торговлю товарами двойного назначения и финансовыми инструментами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства Швейцарии.
"Усиление санкций в отношении Беларуси соответствует решениям, принятым в июне Евросоюзом", - говорится в сообщении.
В дополнение к существующим санкциям на поставки оружия и спецсредств, вводится запрет на продажу в Беларусь товаров, которые может применяться для слежения или перехвата интернета и телефонных разговоров.
Кроме того, новы ограничительные меры включают торговые ограничения на товары двойного назначения, сырую нефть и нефтепродукты, продукцию с хлоридом калия и товары для производства или обработки табачных изделий.
В финансовой сфере правительство Швейцарии приняло решение об ограничениях на выпуск и торговлю рядом финансовых инструментов, предоставление кредитов, а также услуги страхования властям Беларуси.
Также принято решение о наложении финансовых санкций на государственную компанию "Белаэронавигация", которая отвечает за управление воздушным движением Беларуси.
Напомним, 9 августа, в годовщину начала протестов в Беларуси, США, ЕС и ряд стран ввели дополнительные санкции против режима Лукашенко.
Отметим, в ответ на новые санкции власти Беларуси отозвали свое согласие на назначение посла США.
Как писало РБК-Украина, под американскими санкциями оказались в частности, предприятие "Беларуськалий" и Национальный олимпийский комитет Беларуси.