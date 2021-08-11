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Швейцарія посилила санкції проти Білорусі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Швейцарії розширив санкції проти Білорусі. На додаток до чинних обмежень додано заборону на торгівлю товарами подвійного призначення та фінансовими інструментами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряди Швейцарії.

"Посилення санкцій щодо Білорусі відповідає рішенням, прийнятим у червні Євросоюзом", - йдеться в повідомленні.

На додаток до чинних санкцій на постачання зброї і спецзасобів, вводиться заборона на продаж в Білорусь товарів, які може застосовуватися для стеження або перехоплення Інтернету і телефонних розмов.

Крім того, нові обмежувальні заходи включають торговельні обмеження на товари подвійного призначення, сиру нафту і нафтопродукти, продукцію з хлоридом калію і товари для виробництва або обробки тютюнових виробів.

У фінансовій сфері уряд Швейцарії прийняв рішення про обмеження на випуск і торгівлю низкою фінансових інструментів, надання кредитів, а також послуги страхування владі Білорусі.

Також прийнято рішення про накладення фінансових санкцій на Державну компанію "Белаеронавігація", яка відповідає за управління повітряним рухом Білорусі.

Нагадаємо, 9 серпня, в річницю початку протестів в Білорусі, США, ЄС і ряд країн ввели додаткові санкції проти режиму Лукашенка.

Зазначимо, у відповідь на нові санкції влада Білорусі відкликала свою згоду на призначення посла США.

Як писало РБК-Україна, під американськими санкціями опинилися зокрема, підприємство "Білоруськалій" і Національний олімпійський комітет Білорусі.

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БілорусьШвейцарияСанкції