Швейцарія посилила санкції проти Білорусі

"Посилення санкцій щодо Білорусі відповідає рішенням, прийнятим у червні Євросоюзом", - йдеться в повідомленні.

На додаток до чинних санкцій на постачання зброї і спецзасобів, вводиться заборона на продаж в Білорусь товарів, які може застосовуватися для стеження або перехоплення Інтернету і телефонних розмов.

Крім того, нові обмежувальні заходи включають торговельні обмеження на товари подвійного призначення, сиру нафту і нафтопродукти, продукцію з хлоридом калію і товари для виробництва або обробки тютюнових виробів.

У фінансовій сфері уряд Швейцарії прийняв рішення про обмеження на випуск і торгівлю низкою фінансових інструментів, надання кредитів, а також послуги страхування владі Білорусі.

Також прийнято рішення про накладення фінансових санкцій на Державну компанію "Белаеронавігація", яка відповідає за управління повітряним рухом Білорусі.