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Швейцарія слідом за ЄС встановила ліміт цін на російську нафту

Фото: Швейцарія слідом за ЄС встановила ліміт цін на російську нафту (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Швейцарія приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Росії, встановивши ліміт цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральну раду Швейцарії.

"У відповідь на триваючу військову агресію Росії та дестабілізуючі дії в Україні 3 грудня ЄС погодився застосувати нові санкції, пов’язані з обмеженням цін на російську сиру нафту та нафтопродукти", - сказано у повідомленні.

Таким чином, Швейцарія також встановила граничну ціну на російську нафту у 60 доларів за барель.

Крім того, ще двоє осіб підпали під фінансові обмеження та обмеження на подорожі, а ще дві організації були поміщені під фінансові обмеження. Ці заходи стосуються іранських осіб та організацій, на які ЄС наклав санкції 14 листопада за їхню участь у розробці та постачанні дронів Росії.

Заходи набудуть чинності о 18:00 16 грудня.

Нагадаємо, 2 грудня країни Європейського Союзу змогли погодити обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, що значним чином впливатиме на доходи РФ.

РБК-Україна також повідомляло, що ЄС офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

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