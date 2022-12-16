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Швейцария следом за ЕС установила лимит цен на российскую нефть

Фото: Швейцария следом за ЕС установила лимит цен на российскую нефть (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Швейцария присоединилась к санкциям Европейского Союза против России, установив предел цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральный совет Швейцарии.

"В ответ на продолжающуюся военную агрессию России и дестабилизирующие действия в Украине 3 декабря ЕС согласился применить новые санкции, связанные с ограничением цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты", - говорится в сообщении.

Таким образом, Швейцария также установила предельную цену на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

Кроме того, еще два человека подверглись финансовым ограничениям и ограничениям на путешествия, а еще две организации были помещены под финансовые ограничения. Эти меры касаются иранских лиц и организаций, на которые ЕС наложил санкции 14 ноября за их участие в разработке и поставке дронов России.

Мероприятия вступят в силу в 18.00 16 декабря.

Напомним, 2 декабря страны Европейского Союза смогли согласовать ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, что будет значительным образом влиять на доходы РФ.

РБК-Украина также сообщало, что ЕС официально согласовал девятый пакет санкций против России.

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