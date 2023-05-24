Швейцарія схвалила виведення з експлуатації 25 танків Leopard 2 для перепродажу

Rheinmetall

Скільки танків

Німеччина звернулася до Швейцарії із проханням продати їй частину своїх законсервованих танків Leopard 2. Це може дозволити Берліну та іншим союзникам збільшити військову допомогу Україні.

При чому Чехія також подала заявку Швейцарії про закупівлю танків Leopard 2.

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