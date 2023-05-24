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Швейцарія схвалила виведення з експлуатації 25 танків Leopard 2 для перепродажу

Ілюстративне фото: Швейцарія схвалила виведення з експлуатації 25 танків Leopard 2 для перепродажу (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Федеральна рада Швейцарії підтримала виведення з експлуатації 25 основних бойових танків Leopard 2 для подальшого перепродажу Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swissinfo.

Rheinmetall

Скільки танків

Німеччина звернулася до Швейцарії із проханням продати їй частину своїх законсервованих танків Leopard 2. Це може дозволити Берліну та іншим союзникам збільшити військову допомогу Україні.

При чому Чехія також подала заявку Швейцарії про закупівлю танків Leopard 2.

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Швейцарія