Швейцарія схвалила виведення з експлуатації 25 танків Leopard 2 для перепродажу

Федеральна рада Швейцарії підтримала виведення з експлуатації 25 основних бойових танків Leopard 2 для подальшого перепродажу Німеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swissinfo.
Rheinmetall
Німеччина звернулася до Швейцарії із проханням продати їй частину своїх законсервованих танків Leopard 2. Це може дозволити Берліну та іншим союзникам збільшити військову допомогу Україні.
При чому Чехія також подала заявку Швейцарії про закупівлю танків Leopard 2.
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