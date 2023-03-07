Чехія після Німеччини подала Швейцарії заявку на купівлю танків Leopard 2

Глава федерального департаменту оборони, захисту населення та спорту Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд заявила, що Чехія слідом за Німеччиною звернулася до Швейцарії із запитом на продаж танків Leopard 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SRF .

За її словами, спочатку швейцарська сторона отримала запит із Берліна, а тепер отримала ще один із Праги.

Амхерд наголосила, що Берн хоче зберегти певний запас танків, щоб гарантувати безпеку своєї країни.

"Крім того, буде певна кількість танків, які нам не потрібні, і які можуть бути поставлені, якщо парламент вирішить їх списати", - заявила Амхерд.

Нагадаємо, що Німеччина попросила Швейцарію продати їй частину своїх законсервованих танків Leopard 2 у рамках угоди, яка може дозволити Берліну та іншим союзникам збільшити військову допомогу Україні.

Швейцарська партія FDP запропонувала уряду допомогти Україні з танками Leopard.

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