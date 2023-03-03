Німеччина просить Швейцарію продати їй законсервовані танки Leopard 2

Німеччина попросила Швейцарію продати їй частину своїх законсервованих танків Leopard 2 у рамках угоди, яка може дозволити Берліну та іншим союзникам збільшити військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Німеччина хоче, щоб Швейцарія продала частину танків назад виробнику Rheinmetall, що дозволить компанії заповнити прогалини в озброєнні країн-членів ЄС та НАТО.

Німецькі політики просили свого швейцарського колегу погодити продаж із запевненнями, що швейцарські танки самій Україні не будуть передані.

"Подальшої передачі бойових танків Україні не буде", - сказав Reuters речник Міністерства оборони Швейцарії.

Відповідно до законів про нейтралітет і окремого ембарго на поставки зброї, Швейцарії заборонено відправляти зброю безпосередньо в Україну.

Міністр оборони Швейцарії Віола Амхерд зазначила, що можливий продаж частини швейцарського танкового парку вимагатиме від парламенту країни офіційного оголошення про те, що законсервовані танків виведені з експлуатації. Так, наразі у парламенті тривають дискусії з цього приводу.

Зазначимо, що зараз Швейцарія має 134 танки Leopard 2 на озброєнні та ще 96 на зберіганні. Уряд не повідомив, скільки Німеччина вимагала придбати, але речник Міноборони Швейцарії зазначив, що можна буде відмовитися від обмеженої кількості танків.

Нагадаємо, міністро оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що Україна зможе сформувати два батальйони (62 одиниці) Leopard 2.

Також зазначимо, Польща вже доставила до України чотири танки Leopard 2.

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