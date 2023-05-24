Швейцария одобрила вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2 для перепродажи

Федеральный совет Швейцарии поддержал вывод из эксплуатации 25 основных боевых танков Leopard 2 для последующей перепродажи Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo.
Rheinmetall
Германия обратилась к Швейцарии с просьбой продать ей часть своих законсервированных танков Leopard 2. Это может позволить Берлину и другим союзникам увеличить военную помощь Украине.
При этом Чехия также подала заявку Швейцарии о закупке танков Leopard 2.
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