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Швейцария одобрила вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2 для перепродажи

Иллюстративное фото: Швейцария одобрила вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2 для перепродажи (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Федеральный совет Швейцарии поддержал вывод из эксплуатации 25 основных боевых танков Leopard 2 для последующей перепродажи Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo.

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Германия обратилась к Швейцарии с просьбой продать ей часть своих законсервированных танков Leopard 2. Это может позволить Берлину и другим союзникам увеличить военную помощь Украине.

При этом Чехия также подала заявку Швейцарии о закупке танков Leopard 2.

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Швейцария