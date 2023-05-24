Швейцария одобрила вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2 для перепродажи

Rheinmetall

Сколько танков

Германия обратилась к Швейцарии с просьбой продать ей часть своих законсервированных танков Leopard 2. Это может позволить Берлину и другим союзникам увеличить военную помощь Украине.

При этом Чехия также подала заявку Швейцарии о закупке танков Leopard 2.

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