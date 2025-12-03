Швейцарія пом'якшує експортні правила: парламент дозволив винятки для продажу зброї

Зараз у країні заборонено будь-який продаж зброї до країн, які беруть участь у конфлікті або серйозно порушують права людини. Уряд запропонував реформу, яка дозволить відхилятися від цих критеріїв у виняткових випадках протягом обмеженого періоду.

Парламент підтримав запропоноване урядом відступлення, а також послаблення, ухвалені сенаторами, з огляду на поточну геополітичну ситуацію в Європі та в усьому світі.

Міністр економіки Гі Пармелін запевнив законодавців, що поправки не ставлять під сумнів закон про нейтралітет. Крім того, перед кожним дозволом будуть зважені інтереси країни.

Водночас міністр оборони Швейцарії Мартін Пфістер під час виступу на Swiss Defence Industry Day у Брюсселі наголосив, що Швейцарія залишається нейтральною державою, але це не означає байдужість до порушення міжнародного права.

"Тому Швейцарія рішуче засуджує військову агресію Росії проти України", - зазначив він.

У 2023 році швейцарські депутати не змогли ухвалити закон про реекспорт зброї в Україну, відомий як Lex Ukraine. Він дозволив би третім державам передавати Україні зброю швейцарського виробництва.