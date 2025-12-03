Швейцария смягчает экспортные правила: парламент разрешил исключения для продажи оружия

Сейчас в стране запрещена любая продажа оружия в страны, которые участвуют в конфликте или серьезно нарушают права человека. Правительство предложило реформу, которая позволит отклоняться от этих критериев в исключительных случаях в течение ограниченного периода.

Парламент поддержал предложенное правительством отступление, а также послабления, принятые сенаторами, учитывая текущую геополитическую ситуацию в Европе и во всем мире.

Министр экономики Ги Пармелин заверил законодателей, что поправки не ставят под сомнение закон о нейтралитете. Кроме того, перед каждым разрешением будут взвешены интересы страны.

В то же время министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер во время выступления на Swiss Defence Industry Day в Брюсселе подчеркнул, что Швейцария остается нейтральным государством, но это не означает равнодушие к нарушению международного права.

"Поэтому Швейцария решительно осуждает военную агрессию России против Украины", - отметил он.

В 2023 году швейцарские депутаты не смогли принять закон о реэкспорте оружия в Украину, известный как Lex Ukraine. Он позволил бы третьим государствам передавать Украине оружие швейцарского производства.