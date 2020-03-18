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Швейцария из-за коронавируса временно прекратила выдачу виз

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 19:16
Швейцария из-за коронавируса временно прекратила выдачу виз
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Выдача виз была приостановлена на 3 месяца

Правительство Швейцарии объявило о временном прекращении выдачи шенгенских и национальных виз в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Федерального совета Швейцарии.

По данным правительства, выдача шенгенских и национальных виз не будет осуществляться в течение 3 месяцев.

"Федеральный совет временно приостанавливает выдачу шенгенских и национальных виз выходцам из третьих стран. Это решение будет действовать 3 месяца", - заявили в правительстве.

Отмечается, что швейцарское правительство сохраняет возможность въезда на территорию страны гражданам третьих стран только в "исключительных случаях". К таким случаям относится выдача виз членам семьи швейцарских граждан, а также специалистам в сфере здравоохранения.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса Израиль решил закрыть въезд для иностранных граждан. Въезд в страну был запрещен даже для тех, у кого есть место для двухнедельного карантина. В Израиль смогут попасть только граждане и жители страны.

Также РБК-Украина писало, что из-за пандемии коронавируса премьер-министр Британии Борис Джонсон распорядился закрыть все школы на территории страны. Сегодня о закрытии учебных заведений уже заявили в Шотландии и Уэльсе.

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