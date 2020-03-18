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ЕС выделит почти 40 млрд евро на борьбу с коронавирусом

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 18:06
ЕС выделит почти 40 млрд евро на борьбу с коронавирусом
Иллюстративное фото (facebook.com eucouncil)

Средства пойдут на преодоление последствий кризиса в ЕС

Европейский союз выделит государствам-членам почти 40 млрд евро для преодоления последствий кризиса, вызванного вспышкой коронавируса в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Совета Европейского союза.

По данным Совета ЕС, на преодоление последствий кризиса государства-члены Евросоюза получат средства в размере 37 млрд евро. Около 8 млрд евро выделят из неизрасходованного предыдущего финансирования в 2019 году.

Отмечается, что данные средства помогут снизить серьезную нехватку ликвидности вследствие пандемии коронавируса, а также укрепят инвестиции в продукты и услуги, необходимые для усиления реагирования на кризис медицинских услуг в Европе.

Кроме того, европейские послы одобрили законодательное предложение о расширении сферы действия Фонда солидарности ЕС для покрытия чрезвычайных ситуаций в сфере общественного здравоохранения.

Напомним, ранее сообщалось, что Днепропетровская ОГА выделила более 100 млн гривен на борьбу с коронавирусом в области. В частности, выделенные средства пойдут на приобретение дополнительных аппаратов ИВЛ, тестов для выявления коронавируса, портативных рентген-аппаратов и других необходимых средств.

Также РБК-Украина писало, что в Житомирской области из местных бюджетов были выделены 45 миллионов гривен на меры по борьбе с коронавирусом. Часть выделенных средств будет направлена на стимулирование работы медиков в области.

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