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Британия закроет школы во всей стране из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 17:51
Британия закроет школы во всей стране из-за коронавируса
Фото: Борис Джонсон (flickr.com BackBoris2012 Campaign Team)

Поскольку ситуация с вирусом усугубляется, школы могут закрыть уже в эту пятницу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готовится закрыть школы по всей стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Сообщается, что школы, вероятно, будут закрыты уже в эту пятницу, 20 марта, посколько ситуация с коронавирусом в стране усугубляется.

Сегодня о закрытии учебных заведений заявили в Шотландии и Уэльсе.

При этом отмечается, что некоторые школы Британии все же останутся открытыми для детей "незаменимых работников", тем самым освобождая их от обязанностей по уходу за детьми для борьбы с распространением коронавируса в стране.

На данный момент в Британии подтверждено 2642 случая заражения COVID-19. Вчера сообщалось о 1950 зараженных. Таким образом, за сутки вирусом инфицировались 642 человека. От инфекции скончались 72 человека.

Напомним, по данным властей Великобритании, коронавирусом могли уже заразиться минимум 55 тыс. британцев. Предыдущие прогнозы британского правительства допускали в худшем варианте 250 тыс. смертей от вируса, сейчас же планку понизили до 20 тыс. возможных летальных случаев.

Также РБК-Украина сообщало, что был назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе.

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