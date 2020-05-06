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В Швейцарии зафиксировали наименьшее число инфицированных за два месяца

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 12:33
В Швейцарии зафиксировали наименьшее число инфицированных за два месяца
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

В стране фиксируют и снижение смертности во всех регионах страны, кроме одного

В Швейцарии за минувшие сутки зарегистрировали наименьшее суточное число зараженных коронавирусной инфекцией за два месяца. Об этом сообщает The Local.

Как сообщается, за последние сутки в стране лабораторно подтвердили 28 новых случаев коронавируса, что является самым низким показателем с 4 марта. Также в Швейцарии фиксируют и снижение смертности во всех регионах страны, кроме одного.

Напомним, Правительство Швейцарии с 11 мая существенно смягчит карантин в стране. Будет разрешено работать большинству магазинам, культурным и спортивным учреждениям, ресторанам и барам. Также может возобновиться учебный процесс в начальных и средних школах.

Вместе с тем Швейцария постепенно ослабит ограничения на пересечение границы, которые были закрытыми в связи с пандемией коронавируса. Однако запреты будут отменяться для определенных категорий людей.

Кроме того, 18 марта Швейцария временно приостановила выдачу шенгенских и национальных виз в связи с пандемией коронавируса. Выдача виз была приостановлена на 3 месяца. Швейцарское правительство сохраняет возможность въезда на территорию страны гражданам третьих стран только в "исключительных случаях".

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