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У Швейцарії зафіксували найменшу кількість інфікованих за два місяці

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 12:33
У Швейцарії зафіксували найменшу кількість інфікованих за два місяці
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

У країні фіксують й зниження смертності у всіх регіонах країни, крім одного

У Швейцарії за минулу добу зареєстрували найменшу добову кількість заражених коронавірусною інфекцією за два місяці. Про це повідомляє The Local.

Як повідомляється, за останню добу в країні лабораторно підтвердили 28 нових випадків коронавірусу, що є найнижчим показником з 4 березня. Також у Швейцарії фіксують й зниження смертності у всіх регіонах країни, крім одного.

Нагадаємо, Уряд Швейцарії з 11 травня істотно пом'якшить карантин у країні. Буде дозволено працювати більшості магазинам, культурним та спортивним установам, ресторанам та барам. Також може поновитися навчальний процес у початкових і середніх школах.

Разом з тим Швейцарія поступово послабить обмеження на перетин кордону, які були закритими у зв'язку з пандемією коронавірусу. Однак, заборони будуть скасовуватися для певних категорій людей.

Крім того, 18 березня Швейцарія тимчасово призупинила видачу шенгенських і національних віз у зв'язку з пандемією коронавірусу. Видача віз була припинена на 3 місяці. Швейцарський уряд зберігає можливість в'їзду на територію країни громадянам третіх країн лише у "виняткових випадках".

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