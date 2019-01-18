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В Закарпатской области лавина заблокировала трассу

Новости » Общество    18.01.2019 - 09:06
В Закарпатской области лавина заблокировала трассу
Иллюстративное фото (flickr.com/wsdot)

"Укравтодор" рассказал о ситуации на дорогах страны

В Раховском районе Закарпатской области лавина заблокировала трассу на Ивано-Франковск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

Сообщается, что утром около 04:00 на трассе Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов сошла лавина (высота снега на дороге около 2 м, длина около 30 м), которая полностью перекрыла движение транспорта. Дорожные службы работают над устранением последствий лавины, движение транспорта осуществляется по одной полосе в реверсном режиме.

Также сообщается, что наблюдаются осадки в виде дождя в Закарпатской и Ровенской областях, в Черниговской и Одесской - местами туман, на остальной территории без осадков. Состояние покрытия на трассах государственного значения в большинстве областей мокрое, местами заснеженное, в Днепропетровской и Одесской областях местами гололедица.

Напомним, ранее сообщалась, что в Украине сегодня ожидается усиление ветра и до +8. По данным синоптиков, сегодня в стране существенных осадков не ожидается. В то же время на Закарпатье и Прикарпатье возможен мокрый снег и дождь, местами ожидается налипание мокрого снега и гололед.

 

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Новости Украины УкравтодорлавинаЗакарпатская область
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