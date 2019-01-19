ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность

Новости » Общество    19.01.2019 - 08:59
В Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги

В Карпатах сохраняется значительная опасность схода лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 19 января, в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Кроме того, в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раховском районе Закарпатской области произошел сход лавины на дорогу Н-09. Позже в "Укравтодоре" сообщили о восстановление движения транспорта. В результате схода лавины никто не пострадал.

Ранее РБК-Украина писало, что в Индии в районе Кашмир в результате схода лавины погибли по меньшей мере пять человек. Лавина накрыла грузовик, в котором находилось 10 человек. Спасатели продолжают поисковую операцию, поскольку еще 5 человек считаются пропавшими без вести.

Добавим, 18 января в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана произошло схождение снежной лавины, в результате чего погибли восемь человек.

Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
Новости Украины ГидрометцентрКарпатылавина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь