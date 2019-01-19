В Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность

Иллюстративное фото (из открытых источников)

В Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги

В Карпатах сохраняется значительная опасность схода лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 19 января, в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Кроме того, в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раховском районе Закарпатской области произошел сход лавины на дорогу Н-09. Позже в "Укравтодоре" сообщили о восстановление движения транспорта. В результате схода лавины никто не пострадал.

Ранее РБК-Украина писало, что в Индии в районе Кашмир в результате схода лавины погибли по меньшей мере пять человек. Лавина накрыла грузовик, в котором находилось 10 человек. Спасатели продолжают поисковую операцию, поскольку еще 5 человек считаются пропавшими без вести.

Добавим, 18 января в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана произошло схождение снежной лавины, в результате чего погибли восемь человек.