У Швейцарії зійшли дві лавини, є загиблі

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Щонайменше 2 людини загинули

У Швейцарії внаслідок сходження двох лавин загинули щонайменше 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на swissinfo.ch.

Як повідомляється, у кантоні Фрібург під лавину потрапила група лижників, яка складалася з 14 осіб. В результаті інциденту загинув 55-річний чоловік, ще 2 людини травмувалися. Потерпілих за допомогою вертольоту доправили до лікарні.

Також у кантоні Во поблизу міста Шато-д'е лавина накрила трьох лижників. Жертвою лавини став 39-річний громадянин Франції, інші лижники були госпіталізовані з легкими травмами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок сходження лавини в районі Кашмір (Індія) загинули 5 осіб, ще 5 вважаються зниклими безвісти.

РБК-Україна писало, що 18 січня в провінції Бадахшан на північному сході Афганістану сталося сходження снігової лавини, в результаті чого загинули вісім людей.

Також раніше повідомлялося, що в Закарпатській області лавина заблокувала трасу. Висота снігу на ділянці дороги сягала близько 2 м.

Додамо, що за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Карпатах зберігається значна небезпека сходження лавин. В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.