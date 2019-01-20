ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Швейцарії зійшли дві лавини, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    20.01.2019 - 16:13
У Швейцарії зійшли дві лавини, є загиблі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Щонайменше 2 людини загинули

У Швейцарії внаслідок сходження двох лавин загинули щонайменше 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на swissinfo.ch.

Як повідомляється, у кантоні Фрібург під лавину потрапила група лижників, яка складалася з 14 осіб. В результаті інциденту загинув 55-річний чоловік, ще 2 людини травмувалися. Потерпілих за допомогою вертольоту доправили до лікарні.

Також у кантоні Во поблизу міста Шато-д'е лавина накрила трьох лижників. Жертвою лавини став 39-річний громадянин Франції, інші лижники були госпіталізовані з легкими травмами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок сходження лавини в районі Кашмір (Індія) загинули 5 осіб, ще 5 вважаються зниклими безвісти.

РБК-Україна писало, що 18 січня в провінції Бадахшан на північному сході Афганістану сталося сходження снігової лавини, в результаті чого загинули вісім людей.

Також раніше повідомлялося, що в Закарпатській області лавина заблокувала трасу. Висота снігу на ділянці дороги сягала близько 2 м.

Додамо, що за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Карпатах зберігається значна небезпека сходження лавин. В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

 

У Швейцарії та Німеччині пройшли демонстрації на захист клімату Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах
Новини України Швейцариялавина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся