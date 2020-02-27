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Первый случай коронавируса зафиксирован в Польше

Новости » В мире     27.02.2020 - 13:51
Первый случай коронавируса зафиксирован в Польше
Иллюстративное фото (pixabay)

Заразилась 25-летняя женщина, отдыхавшая в Таиланде

В Польше диагностировали первый случай заражения китайским коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польские СМИ.

Сообщается, что инфицировалась 25-летняя женщина. В связи с плохим самочувствием 22 февраля она вернулась в Польшу из Таиланда, где находилась почти месяц. У женщины были выраженные симптомы ОРВИ.

Женщина обратилась в больницу в городе Лодзь. Результаты теста на коронавирус дали положительный результат. На данный момент она находится в медучреждении в ожидании результатов повторного теста.

В то же время Министерство здравоохранения Польши пока не подтвердило первый случай коронавируса у госпитализированной женщины из города Лодзь.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9:00 27 февраля в Европе зарегистрирован 481 случай инфицирования коронавирусом COVID-19 с 14 смертельными случаями.

Также РБК-Украина сообщало, что французский президент Эммануэль Макрон уже объявил о грядущей эпидемии коронавируса во Франции. Соответствующее заявление он сделал во время посещения одной из парижских больниц.

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