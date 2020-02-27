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Коронавирус зафиксировали в столице Австрии

Новости » Происшествия     27.02.2020 - 13:28
Коронавирус зафиксировали в столице Австрии
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Заражение подтвердили у 72-летнего мужчины

В Австрии зафиксировали новый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kronen Zeitung.

Так, заболевание коронавирусом было подтверждено у 72-летнего жителя Австрии. Сейчас он находится в изоляторе в районе Ландштрассе.

"В Вене впервые подтвержден случай заражения новым коронавирусом", - заявил представитель местных властей Петер Хакер.

Правоохранители определяют, с кем мог контактировать зараженный.

Напомним, ранее сообщалось, что в Австрии зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом. Заболевание подтвердили у двух людей, которые недавно вернулись в страну из Италии. Больные с высокой температурой находятся в одной из больниц Инсбрука.

Также РБК-Украина писало, что за последнюю неделю случаи заражения коронавирусом были обнаружены в 20 новых странах. Болезнь была зафиксирована в странах Европы, Ближнего Востока, Южной Америки и Африки.

Кроме того, сегодня стало известно о подтверждении первого случая заражения коронавирусом в Эстонии. Коронавирусом заразился иностранец, проживающий в Эстонии на постоянной основе.

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