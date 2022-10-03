У Швеції заявляють, що витік на "Північному потоці-2" збільшився

Берегова охорона Швеції зафіксувала, що витік із газопроводу "Північний потік-2" збільшився. Його діаметр становить близько 30 метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Шведські фахівці заявляють, що витік на "Північному потоці-2" повинен був зменшитися, натомість він збільшується. Берегова охорона продовжила надзвичайні заходи для стабілізації ситуації.
Оголошення у Швеції зробили після того, як російський "Газпром" заявив про припинення витоків на обох трубопроводах. Компанія РФ зазначила, що продовжує працювати над зниженням тиску на лінії B газопроводу "Північний потік-2".
"Незрозуміло, чи може тиск на лінії B призвести до більшого витоку, який помітила берегова охорона", - йдеться у повідомленні.
Фото: витік газу на "Північному потоці-2" (cnn.com)
Нагадаємо, 27 вересня на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" виявили три витоку газу.
Вже 1 жовтня стало відомо, що одна з труб "Північного потоку-2" спорожніла. Вчора повідомили, що витік газу на "Північному потоці-1" теж припинився.
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