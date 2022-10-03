У Швеції заявляють, що витік на "Північному потоці-2" збільшився

Шведські фахівці заявляють, що витік на "Північному потоці-2" повинен був зменшитися, натомість він збільшується. Берегова охорона продовжила надзвичайні заходи для стабілізації ситуації.

Оголошення у Швеції зробили після того, як російський "Газпром" заявив про припинення витоків на обох трубопроводах. Компанія РФ зазначила, що продовжує працювати над зниженням тиску на лінії B газопроводу "Північний потік-2".

"Незрозуміло, чи може тиск на лінії B призвести до більшого витоку, який помітила берегова охорона", - йдеться у повідомленні.

Фото: витік газу на "Північному потоці-2" (cnn.com)