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В Швеции заявляют, что утечка на "Северном потоке-2" увеличилась

Фото: Швеция сообщает об увеличении утечки на "Северном потоке-2" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Береговая охрана Швеции зафиксировала, что утечка из газопровода "Северный поток-2" увеличилась. Ее диаметр составляет около 30 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Шведские специалисты заявляют, что утечка на "Северном потоке-2" должна была уменьшиться, но она увеличивается. Береговая охрана продолжила чрезвычайные меры по стабилизации ситуации.

Объявление в Швеции было сделано после того, как российский "Газпром" заявил о прекращении утечек на обоих трубопроводах. Компания РФ отметила, что продолжает работать над понижением давления на линии B газопровода "Северный поток-2".

"Непонятно, может ли давление на линии B привести к большей утечке, которую заметила береговая охрана", - говорится в сообщении.

Фото: утечка газа на "Северном потоке-2" (cnn.com)

Напомним, 27 сентября на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" обнаружили три утечки газа.

Уже 1 октября стало известно, что одна из труб "Северного потока-2" опустела. Вчера сообщили, что утечка газа на "Северном потоке-1" тоже прекратилась.

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ШвецияСеверный потокСеверный поток-2