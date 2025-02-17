У Швеції назвали умову відправки миротворців до України

За словами Стенергард, шведські миротворці можуть відправитися до України, якщо у цьому виникне потреба. Однак перш за все Європа має думати про те, як досягти "справедливого та сталого миру, який поважає міжнародне право".

"Коли такий мир буде встановлено, його потрібно буде підтримувати, і для цього наш уряд не виключає жодних варіантів", - зазначила глава МЗС Швеції.

Миротворчі війська в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також оголосив, що він готовий відправити війська Сполученого Королівства в Україну. Глава британського уряду запевнив, що говорить про це не легковажно, оскільки існує потенційна небезпека для миротворців. Однак такий крок говорить про бажання Британії зробити свій внесок у забезпечення гарантій безпеки України.

Додамо, що президент Володимир Зеленський раніше зазначав, що чисельність іноземних миротворців в Україні може становити до 110 тисяч. При цьому він додав, що бажана участь у цій місії морських країн, наприклад, Британії.

Водночас голова Пентагону нещодавно заявляв, що участь американських військ у миротворчій місії в Україні виключена. Хоча американські ЗМІ з посиланням на чиновників і повідомляли, що Трамп може погодитися на розміщення військ США для охорони рідкісноземельних копалин.