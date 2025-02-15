Сікорський заявив, що європейські війска "рано чи пізно" будуть відправлені в Україну

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прогнозує, що європейські війська все таки будуть відправлені в Україну у разі домовленостей щодо припинення російсько-української війни. На цьому, зокрема, наполягав президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Мюнхенської конференції з безпеки-2025 .

Польський міністр на заході зазначив, що таке відправлення європейських сил в Україну може відбутися "рано чи пізно".

Сікорський вважає, що коли Трамп робив заяви про те, що в рамках майбутньої можливої угоди для України мають бути направлені європейські війська - Європі доведеться їх надати.

"Тож рано чи пізно нам доведеться втрутитися", - сказав глава МЗС Польщі.

Також Сікорський дав оцінку телефонному дзвінку Трампа російському диктатору Володимиру Путіну. Польський чиновник переконаний, що це була помилка з боку президента США, позаяк такий контакт підтримує главу Кремля та знижує моральний дух України.

"Але Трамп сказав, що європейські війська повинні бути залучені до договору, тому з нами будуть консультуватися", - додав глава МЗС Польщі.

Питання щодо відправки миротворців до України

Нагадаємо, дискусії щодо можливого розміщення миротворців в Україні після припинення вогню у рамках домовленостей між Києвом та Москвою для унеможливлення подальшої військової агресії з боку РФ тривають вже кілька місяців.

Як раніше заявляв президент Володимир Зеленський, для стримування Росії потрібна мільйонна армія, а чисельність іноземного контингенту буде залежати від кількості військ ЗСУ. Додамо, вчора на полях Мюнхенської конференції з безпеки Зеленський заявив, що миротворчий контингент може складатися лише з українців, та додав при цьому, що головне - це питання озброєння.

Раніше глава Пентагону виключив участь військ США у такій миротворчій місії, проте нещодавно віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що це таки можливо. Додамо, Вашингтон наполягає на тому, що Європа має відправити миротворців в Україну.

За даними видання Welt, в Європі вважають, що зможуть надати до 25 тисяч миротворців Україні. 15 лютого The Associated Press писало про те, що Європа негласно розробляє план відправлення миротворчих військ в Україну.