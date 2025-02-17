В Швеции назвали условие для отправки миротворцев в Украину

По словам Стенергард, шведские миротворцы могут отправиться в Украину, если в этом возникнет необходимость. Однако прежде всего Европа должна думать о том, как достичь "справедливого и устойчивого мира, который уважает международное право".

"Когда такой мир будет установлен, его нужно будет поддерживать, и для этого наше правительство не исключает никаких вариантов", - отметила глава МИД Швеции.

Миротворческие войска в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также объявил, что он готов отправить войска Соединенного Королевства в Украину. Глава британского правительства заверил, что говорит об этом не легкомысленно, поскольку существует потенциальная опасность для миротворцев. Однако такой шаг говорит о желании Британии сделать свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины.

Добавим, что президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что численность иностранных миротворцев в Украине может составлять до 110 тысяч. При этом он добавил, что желательно участие в этой миссии морских стран, например, Британии.

В то же время глава Пентагона недавно заявлял, что участие американских войск в миротворческой миссии в Украине исключено. Хотя американские СМИ со ссылкой на чиновников и сообщали, что Трамп может согласиться на размещение войск США для охраны редкоземельных ископаемых.