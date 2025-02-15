Зеленський про миротворців для України: європейці пішли думати, проведемо консультації
Україна проведе консультації з Європою щодо миротворчих військ. Є позитивне розуміння і готовність деяких країн щодо миротворців
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.
Він зазначив, що йдеться про армію, яка б змогла захистити від російського наступу. За словами президента, це може мільйон, 1,3 млн або 1,5 млн військових, а не 50, 100 чи 200 тисяч..
"Бо та кількість не зможе захистити нас від ймовірного повторного наступу. І всі це розуміють. Європейські лідери пішли думати, я думаю, ми проведемо кілька консультацій. Тут питання велике - грошей та можливостей. Бо це великі гроші", - сказав глава держави.
Зеленський також додав, що є позитивне розуміння і готовність деяких країн щодо миротворців. Але він не назвав, що це за країни.
"І якщо Україна побачить, що контингент є дійсно однією зі складових гарантій безпеки, вони будуть готові відправити до нас свої війська", - сказав президент.
Миротворці для України
Дискусії про відправлення миротворців в Україну після встановлення перемир'я точаться вже декілька місяців. Україна обговорювала це питання з кількома партнерами, зокрема, з Францією та Британією.
Президент Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції з безпеки зазначив, що миротворчий контингент може складатися лише з українців. Але головне у цьому - це питання озброєння.
За словами Зеленського, чисельність іноземців може становити до 110 тисяч. Він додав, що бажана участь морських країн, до прикладу, Британія чи нордичні держави.
Глава Пентагону нещодавно виключив участь американських військ у миротворчій місії. Проте видання NBC News з посиланням на американських чиновників повідомляло, що в адміністрації Дональда Трампа можуть погодитися на розміщення військ США в Україні. Але умовою для цього буде те, що американці охоронятимуть рідкісноземельні копалини, до яких отримають доступ.
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