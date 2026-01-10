В Швеции арестовали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В Швеции арестовали мужчину, которого подозревают в шпионской деятельности. По версии прокуратуры, дело может быть связано с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание SVT .

Как заявил старший прокурор Матс Юнгквист, предварительные результаты расследования указывают на то, что подозреваемый мог находиться под влиянием российской разведки. В то же время он подчеркнул, что окончательные выводы будут сделаны после завершения следствия.

Мужчине, которому более 30 лет, инкриминируют шпионаж. Он живет в центральной части Швеции.

В среду, 7 января, окружной суд Стокгольма принял решение о его заключении под стражу.

Известно, что ранее подозреваемый сотрудничал с Вооруженными силами Швеции. По данным SVT, в 2018 - 2022 годах он работал консультантом в ИТ-компании, которая предоставляла услуги оборонному ведомству, а затем основал собственную компьютерную фирму.

Прокуратура воздерживается от дополнительных комментариев, ссылаясь на чувствительность дела.

"Это очень деликатное расследование, поэтому пока я не могу раскрывать больше деталей", - сообщил Юнгквист в заявлении для прессы.