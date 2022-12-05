UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Швеції вбили чеченського блогера, який критикував Кадирова, - ЗМІ

Фото: у Швеції вбили чеченського блогера, який критикував Кадирова (t.me/IADAT)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Чеченського блогера Тумсо Абдурахманова розстріляла група людей у його квартирі у Швеції 2 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеченський опозиційний Telegram-канал 1ADAT.

"Маємо достатньо інформації, що підтверджує його загибель, а його брат, Мухаммад, був прихований спецслужбами... Тумсо був розстріляний вночі групою осіб і наразі з'ясовуються деталі вбивства", - йдеться у повідомленні.

"Радіо Свобода" повідомляє, що Абдурахманова застрелили в ніч проти 2 грудня в його квартирі у Швеції. При цьому правоохоронці Швеції поки не коментували цю інформацію.

Абдурахманов критикував владу Чечні. У 2015 році він виїхав із РФ після конфлікту з родичами голови Чечні Рамзана Кадирова. Він отримав статус політичного біженця у Швеції.

У Чечні блогера звинувачують у зв'язках із "Ісламською державою".

У 2020 і 2021 роках на життя Абдурахманова і його брата вже робили замах. У 2021 році блогер також повідомляв, що в Чечні викрали дев'ять його родичів.

Як повідомлялося раніше, СБУ оголосила у розшук Рамзана Кадирова.

Також РБК-Україна писала, що Кадиров посилює владу чеченців на тимчасово окупованому Донбасі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КадировШвеціяЧечня