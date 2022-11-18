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Кадиров посилює владу на окупованому Донбасі, - розвідка

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П'ятниця 18 листопада 2022 15:43
Кадиров посилює владу на окупованому Донбасі, - розвідка Фото: Рамзан Кадиров, самопроголошений "голова Чеченської Республіки" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Самопроголошений "голова Чеченської Республіки" Рамзан Кадиров посилює владу чеченців на тимчасово окупованому Донбасі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

Посиленню влади сприяє велика кількість кадирівців, які перебувають в тилу та мають необмежену владу на Донбасі. Злочинці мародерять регіон та вивозять до Чечні техніку.

Тим часом в Луганську прокурором було призначено Глеб Михайлов з Дагестану, який лояльно відноситься до Кадирова. Його завданням буде легалізація репресій та злочинів кадирівців в області. До Чечні вже було надіслано 200 підлітків для "військово-патріотичного виховання". Як відзначив Кадиров, з дітьми планують провести "профілактичні роботи".

В окупованому Донецьку постійно перебувають делегації з Чечні, які контролюють виконання гауляйтером його обов'язків перед Кадировим. Також на тижні до міста приїздили міністр інформації Чечні Ахмет Дудаєв, депутат парламенту Чечні Джамалай Закрієв та радник Кадирова Умар Даудов.

За своє "співробітництво" Кадиров отримав "героя" від рук колаборантів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Росії відкрито почала агітувати за примусове вивезення та всиновлення українських дітей.

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