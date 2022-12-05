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У Швеції вбили чеченського блогера, який критикував Кадирова, - ЗМІ

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Швеція, Понеділок 05 грудня 2022 09:56
У Швеції вбили чеченського блогера, який критикував Кадирова, - ЗМІ Фото: у Швеції вбили чеченського блогера, який критикував Кадирова (t.me/IADAT)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Чеченського блогера Тумсо Абдурахманова розстріляла група людей у його квартирі у Швеції 2 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеченський опозиційний Telegram-канал 1ADAT.

"Маємо достатньо інформації, що підтверджує його загибель, а його брат, Мухаммад, був прихований спецслужбами... Тумсо був розстріляний вночі групою осіб і наразі з'ясовуються деталі вбивства", - йдеться у повідомленні.

"Радіо Свобода" повідомляє, що Абдурахманова застрелили в ніч проти 2 грудня в його квартирі у Швеції. При цьому правоохоронці Швеції поки не коментували цю інформацію.

Абдурахманов критикував владу Чечні. У 2015 році він виїхав із РФ після конфлікту з родичами голови Чечні Рамзана Кадирова. Він отримав статус політичного біженця у Швеції.

У Чечні блогера звинувачують у зв'язках із "Ісламською державою".

У 2020 і 2021 роках на життя Абдурахманова і його брата вже робили замах. У 2021 році блогер також повідомляв, що в Чечні викрали дев'ять його родичів.

Як повідомлялося раніше, СБУ оголосила у розшук Рамзана Кадирова.

Також РБК-Україна писала, що Кадиров посилює владу чеченців на тимчасово окупованому Донбасі.

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Кадиров Швеція Чечня
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