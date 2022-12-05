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В Швеции убили чеченского блогера, который критиковал Кадырова, - СМИ

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Швеция, Понедельник 05 декабря 2022 09:56
В Швеции убили чеченского блогера, который критиковал Кадырова, - СМИ Фото: в Швеции убили чеченского блогера, который критиковал Кадырова (t.me/IADAT)
Автор: Елизавета Драбкина

Чеченского блогера Тумсо Абдурахманова расстреляла группа людей в его квартире в Швеции 2 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чеченский оппозиционный Telegram-канал 1ADAT.

"Имеем достаточно информации подтверждающее его гибель, а его брат, Мухаммад, был скрыт спецслужбами... Тумсо был расстрелян ночью группой лиц и на данный момент выясняются детали убийства", - говорится в сообщении.

"Радио Свобода" сообщает, что Абдурахманова застрелили в ночь на 2 декабря в его квартире в Швеции. При этом правоохранительные органы Швеции пока не комментировали эту информацию.

Абдурахманов критиковал власть Чечни. В 2015 году он уехал из РФ после конфликта с родственниками главы Чечни Рамзана Кадырова. Он получил статус политического беженца в Швеции.

В Чечне блогера обвиняют в связях с "Исламским государством".

В 2020 и 2021 годах на жизнь Абдурахманова и его брата уже покушались. В 2021 году блогер также сообщал, что в Чечне похитили девять его родственников.

Как сообщалось ранее, СБУ объявила в розыск Рамзана Кадырова.

Также РБК-Украъна писало, что Кадыров усиливает власть чеченцев на временно оккупированном Донбассе.

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Кадыров Швеция Чечня
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