У Швеції повідомили, коли буде прийняте рішення про поставку танків Leopard 2 з Європи в Україну

"Я думаю, що досить добре відомо, що потрібно Україні", - сказав Крістерссон.

За його словами, тепер кожна країна намагатиметься прийняти рішення про те, чого вона може досягти та як допомогти Україні. Так, необхідно враховувати потреби власних Збройних сил і, "звичайно, положення та рішення, які залежать від партнерів у цих конкретних системах озброєння". Тому, за словами прем'єра, доведеться почекати "ще кілька тижнів".

Крістерссон також прокоментував, чи повинна Німеччина постачати Україні танки Leopard 2 і дозволити іншим країнам віддати частину своїх танків. Він зазначив, що Німеччина відіграє ключову роль у дебатах, оскільки танки Leopard 2 були розроблені у цій країні та не можуть бути передані Україні без схвалення Німеччини. Наразі уряд Німеччини не хоче передавати Україні танки Leopard 2. Однак такі країни, як Польща та Іспанія, можуть передбачити поставки танків зі своїх складів.

Нагадаємо, Франція та Польща намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання в Україну Leopard 2. При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що Берлін не піде такий крок самостійно.

Тим часом Польща може передати Україну "символічну" кількість танків Leopard 2.

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