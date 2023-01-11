В Швеции сообщили, когда будет принято решение о поставке танков Leopard 2 из Европы в Украину

"Я думаю, что достаточно хорошо известно, что нужно Украине", - сказал Кристерссон.

По его словам, теперь каждая страна постарается принять решение о том, чего она может достичь и как помочь Украине. Так, необходимо учитывать потребности собственных Вооруженных сил и, "конечно, положения и решения, зависящие от партнеров в этих конкретных системах вооружения". Поэтому, по словам премьера, придется подождать еще несколько недель.

Кристерссон также прокомментировал, должна ли Германия поставлять Украине танки Leopard 2 и разрешить другим странам отдать часть своих танков. Он отметил, что Германия играет ключевую роль в дебатах, поскольку танки Leopard 2 были разработаны в этой стране и не могут быть переданы Украине без одобрения Германии. Пока правительство Германии не хочет передавать Украине танки Leopard 2. Однако такие страны, как Польша и Испания, могут предусмотреть поставки танков со своих составов.

Напомним, Франция и Польша пытаются убедить Германию разблокировать поставки в Украину Leopard 2. При этом канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Берлин не пойдет такой шаг самостоятельно.

Тем временем Польша может передать Украину "символическое" количество танков Leopard 2.

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